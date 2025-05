Falémé : L'Armée démantèle trois sites d'orpaillage clandestins et saisit du bois illégal

Dans le cadre de l'Opération "ORIENTALE", les militaires de la Zone militaire N°4 ont mené une importante opération de sécurisation ce mardi 20 mai dans le secteur de Moussala, situé dans la zone de la Falémé. La Direction de l'Information et des Relations Publiques des Armées (DIRPA) a communiqué les détails de cette action.



Au cours de cette mission, trois sites d’orpaillage clandestins ont été démantelés. Les forces armées ont également procédé à la saisie de plusieurs troncs de bois abattus illégalement.



L'opération a conduit à l'interpellation de 47 individus. En plus des arrestations, un important lot de matériel a été saisi, comprenant : 13 motopompes, 28 motos, 2 groupes électrogènes, ainsi que divers équipements utilisés pour ces activités illégales.



L’ensemble des personnes interpellées et le matériel saisi ont été remis à la Gendarmerie pour les enquêtes judiciaires.



Les autorités militaires ont affirmé que les opérations de sécurisation se poursuivront dans le cadre de la lutte contre l’orpaillage clandestin et l’exploitation illégale des ressources forestières.