FREE, toujours proche des communautés

Du Mercredi 31 octobre au samedi 02 novembre 2019, une forte délégation de Free conduite par son Directeur Général Monsieur Mamadou Mbengue s’est rendue dans différents foyers religieux du Sénégal en prélude de la 118ème édition du Gamou 2019 qui sera célébrée dans la nuit du 09 au 10 novembre.

Cette initiative est un engagement solennel de l’Entreprise Free (Tigo en son temps) d’être toujours aux cotés des communautés dans leurs moments les plus significatifs.

Cette solidarité s’est encore manifestée cette année par un soutien adressé à divers niveaux aux familles et autorités religieuses de Tivaouane et de ses environs. Ainsi, visites et honneurs ont été adressés au khalife général des Tidianes Serigne Babacar SY Mansour et à son frère Serigne Babacar SY Abdou Aziz, au khalife général de Léona Ndiassene, Cheikh Ahmed Tidiane Niass Oumayma, au khalife général de Médina Baye, Cheikh Tidiane Ibrahima Niass, au khalife général de Ndiassane, Elhadj Cheikh Al Bécaye Kounta, au khalife général de la famille Ndieguene de Thiès, Serigne Mounirou Ndieguene et au khalife général de Thiénaba, Serigne Cheikh Tidiane Seck.

En respect de sa tradition, Free a ainsi marqué son sillage par des dons composés de bœufs, de tonnes de riz, de centaines de litres d’huile, plus de 90 000 bouteilles d’eau, de milliers de nattes, d’enveloppes financières ainsi que de téléphone portables.

Les Daaras n’ont également pas été en reste de dotations en denrées alimentaires et autres dons utilitaires, car Free leur accorde toujours une attention spéciale en adéquation avec son rôle d’Entreprise citoyenne.

Free a également beaucoup travaillé sur le renforcement de son dispositif technique afin de répondre aux besoins de ses nombreux abonnés. Il va en outre mettre au service de ces derniers des équipes commerciales encore plus dévouées qui leur feront profiter de ses offres mobiles inédites ainsi que de sa 4G+.

Free remercie l’ensemble des autorités religieuses ainsi que les communautés rencontrées pour leur accueil chaleureux et leurs prières.

Free souhaite un Gamou de paix et de fraternité à toute la population sénégalaise.