FOOTBALL : L’année de Gana Guèye ?

En ouvrant le score pour le Sénégal contre la Namibie samedi dernier (4-1), Gana Guèye a confirmé son bon début de saison sous les couleurs du Paris-Saint-Germain. Annoncé favori de la Coupe d’Europe avec le PSG, l’ancien milieu de terrain de Lille a profité de la trêve internationale pour maintenir le cap, et confirmer encore ses nouvelles dispositions. En trouvant la faille dans la défense namibienne, le Lion a tout simplement marqué le cinquième but de sa saison, soit l’un des meilleurs de sa carrière.



En ajoutant cette faculté à marquer des buts à une palette déjà large, Gana Guèye s’est d’ailleurs peut-être rapproché des meilleurs milieux de terrain au Monde. En concurrence avec des hommes comme Wijnaldum, Rafinha, Paredes, Herrera, Danilo Pereira et Verratti au PSG, le Lion est considéré par les médias français comme le meilleur joueur du club de la capitale française cette saison, celui sur lequel Mauricio Pochettino peut compter à tout moment au milieu du jeu.



Après avoir fait ses gammes au LOSC, brillé en Premier League (Aston Villa, Everton) puis gagné sa place au PSG, Idrissa Gana Guèye est en train de vivre l’une des meilleures périodes de sa carrière. Un état de forme qui tombe à pic pour la sélection nationale, alors que la Coupe d’Afrique des Nations arrive vite. Un objectif que tout le peuple sénégalais espère voir les Lions atteindre sur les pelouses camerounaises.