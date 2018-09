FC Bruges : Krépin Diatta, l'étonnante reconversion au poste de latéral droit

Krépin Diatta, milieu offensif de formation, est en train d'opérer, avec le Club Bruges KV, une reconversion au poste de latéral droit.



C'est en tout cas l'une des options de son entraîneur pour le premier match officiel de l'international U20 sénégalais, vendredi, en ouverture de la 7e journée de la Jupiler Pro League, face à Lokeren. FC Bruges s'est imposé sur le fil à domicile (2-1).



De retour de blessure, le joueur de moins de 20 ans sénégalais a été repositionné en arrière droit. L'ancien attaquant de Sarpsborg s'est parfaitement adapté à son nouveau poste. A la manière d'un Bouna Sarr, que Rudi Garcia avait convaincu de reculer à l'OM, il a très vite intégré les réflexes impliqués par cette position tout en gardant sa technique et sa vitesse d'ailier.



Les chiffres corroborent son profil complet. Contre Lokeren, Krépin a touché et remonté beaucoup de ballons sur le flanc droit. Mais, avec cette reconversion, Aliou Cissé pourrait-il lui ouvrir la porte de la Tanière in extremis ?

Au poste de latéral droit, ses chances de jouer en sélection A sont minimes...