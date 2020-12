FC Barcelone : L'hommage de Clément Lenglet qui dédie son but à Moussa Wagué...

Le défenseur international français du FC Barcelone, Clément Lenglet a dédié son but inscrit inscrit ce mardi, lors de la 14eme journée contre Valladolid, à Moussa Wagué gravement blessé il y'a quelques semaines. Un bel hommage rendu au Sénégalais avait été sévèrement touché aux ligaments et récemment opéré à Barcelone avec succès.



Transféré sous forme de prêt, au Paok Salonik en début de saison, Moussa Wagué qui appartient toujours au club catalan esperait se relancer dans le championnat grec. Avec ce geste symbolique, son ancien coéquipier du FC Barcelone lui a témoigné tout son soutien.



De quoi retrouver le sourire pour le jeune défenseur Sénégalais qui a promis de revenir plus fort. Wagué devrait être éloigné des pelouses pendant au moins 9 mois.