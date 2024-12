Exportations sénégalaises : Un bond de 85,2 % grâce à l’or et aux produits pétroliers, mais le déficit commercial persiste

Au mois de septembre 2024, le Sénégal a connu une augmentation spectaculaire de ses exportations, qui ont atteint 422,7 milliards de FCFA, contre 228,2 milliards de FCFA le mois précédent, soit une hausse impressionnante de 85,2 %. Selon les données publiées par l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), cette forte progression est en grande partie attribuable à l’exportation de produits stratégiques, notamment l’or non monétaire, les produits pétroliers et le titane.



L’or non monétaire en tête des exportations



Les ventes d’or non monétaire ont enregistré une hausse remarquable, passant de 14,9 milliards de FCFA en août 2024 à 95,7 milliards de FCFA en septembre, représentant ainsi une croissance de plus de 540 %. Cette évolution met en lumière l’importance croissante de l’or dans le portefeuille d’exportations sénégalais. Parallèlement, les produits pétroliers ont vu leurs ventes augmenter de 68,5 milliards de FCFA contre 53,8 milliards de FCFA en août, soit une hausse de 27,4 %, tandis que le titane a progressé de 2 milliards de FCFA.



Diminution de certaines exportations



Cependant, cette hausse générale des exportations a été partiellement atténuée par une baisse des ventes de certains produits. L’acide phosphorique a enregistré une diminution significative, passant de 31,5 milliards de FCFA en août à 16,9 milliards de FCFA en septembre, soit une chute de 46,5 %. De même, les exportations de zirconium et de préparations pour soupes, potages et bouillons ont légèrement diminué, réduisant quelque peu l’ampleur de la hausse globale.



Les exportations sénégalaises se comparent favorablement à 2023



Comparées à septembre 2023, les exportations du Sénégal ont connu une nette augmentation de 97,6 %. Sur les neuf premiers mois de l’année, le cumul des exportations a atteint 2 674,9 milliards de FCFA, contre 2 501,3 milliards de FCFA pour la même période en 2023, soit une hausse de 6,9 %. Ces chiffres confirment la solidité de la performance exportatrice du Sénégal dans un environnement économique mondial en constante évolution.



Les principaux clients du Sénégal



En septembre 2024, les principaux partenaires commerciaux du Sénégal ont été le Mali (13,3 %), la Suisse (12,0 %), la Chine (10,2 %), l’Italie (10,2 %) et l’Australie (9,9 %). Ces pays représentent une part significative des exportations sénégalaises, reflétant la diversification et l’intensification des relations commerciales du pays avec des marchés internationaux variés.



Importations : baisse notable, mais certaines catégories résistent



Les importations du Sénégal ont totalisé 544,3 milliards de FCFA en septembre 2024, marquant une baisse de 14,9 % par rapport au mois précédent (640,0 milliards de FCFA). Cette réduction est principalement due à la forte diminution des achats d’huiles brutes de pétrole, des machines et appareils pour autres industries, et des automobiles. Cependant, la hausse des importations d’autres produits pétroliers (149,8 milliards de FCFA contre 130,2 milliards de FCFA) et des machines et appareils a partiellement compensé cette baisse.



Comparées à septembre 2023, les importations se replient de 3,2 %, et leur cumul à fin septembre 2024 se chiffre à 5 164,5 milliards de FCFA, contre 5 229,0 milliards de FCFA à la même période de 2023, marquant ainsi une baisse de 14,5 %.



Le solde commercial



Le solde commercial du Sénégal a montré une nette amélioration en septembre 2024, avec un déficit réduit à -121,6 milliards de FCFA, contre -411,8 milliards de FCFA le mois précédent. Cette amélioration s’explique par une réduction significative du déficit commercial avec plusieurs pays, dont la Chine et l’Arabie Saoudite, bien que le déficit avec des pays comme la Belgique et le Nigéria ait légèrement progressé.



L’ANSD souligne que cette performance positive des exportations sénégalaises au troisième trimestre 2024 est le reflet d’une économie qui se diversifie et se renforce sur les marchés internationaux, notamment grâce à la demande soutenue pour des ressources naturelles comme l’or et les produits pétroliers. Cette dynamique exportatrice, couplée à la gestion rigoureuse des importations, laisse présager une stabilisation et un renforcement de la balance commerciale sénégalaise à moyen terme.