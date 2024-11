Expo "la voix du Silence" : La campagne "Xool ko Ci Sa Bopp" pour sensibiliser sur l'avortement à travers la culture

Dans le cadre des OFF de la Biennale de Dakar 2024, l'Association Sénégal Actions Féministes a présenté l'exposition " Voix du Silence", ce samedi 23 novembre 2024 à la Maison des Cultures Urbaines de Dakar (Ouakam). Il s'agit d'une campagne de sensibilisation dénommée " Xool ko ci sa Bopp" contre les avortements clandestins au Sénégal. Un fait banni au Sénégal, car interdit par le code pénal dans ses articles 305 et 305 bis. Pour l'initiatrice de ce vernissage, Wasso Tounkara, présidente de l'association Sénégal Actions Féministes, "nous utilisons l'art et la création artistique pour parler de sujets jugés tabou, nous avons jugé nécessaire de sensibiliser sur cette pratique qui impacte la vie des femmes", fait-elle savoir à la presse.

"En 2012, il y a eu une étude qui s'appelle Good Masters qui avait montré qu'il y avait au Sénégal 55.500 avortements clandestins au Sénégal et dernièrement, une autre étude a montré que beaucoup de femmes qui sont en prison, sont incarcérées pour infanticide", informe Mme Wasso Tounkara, qui précise qu'au Sénégal, l'avortement est interdit par le code pénal en son article 305 et 305 bis et c'est ça qui fait que dès qu'on parle d'avortement, on parle de clandestinité parce que c'est interdit", fait-elle comprendre au public.