Expo-Biennale des arts de Dakar : La CACSEN rend hommage à l'artiste Madeleine Devès Senghor

Dans le cadre de 15ème édition de la Biennale des arts de Dakar, la communauté africaine de Culture/Section Sénégal (CACSEN) a organisé une exposition en hommage à Madeleine Devès Senghor, ce mardi 03 décembre 2024 à la galerie des ateliers du Sahel de l’artiste Kalidou Kassé. Avec la participation d’acteurs des arts et d’éminents professeurs et de ses proches, Madeleine Devès Senghor a procédé à la présentation de ses œuvres d’art.



Pour le président de la CACSEN, Alpha Amadou Sy, cet hommage rendu à une grande dame, une artiste d’une singulière créativité entraînante, semble tout à fait normal, en particulier dans cette 15ème édition de la Biennale de l’art africain contemporain. Pour lui, cette initiative est venue à son heure compléter un remarquable parcours fait d’observation attentive de leur contemporanéité et de tout ce qui l’enrichit.



Réagissant à cet hommage qui lui a été rendu de son vivant, l'artiste Madeleine Devès Senghor déclare : « cela m’a permis de revoir mon monde, de revoir tellement de genres qui ont contribué à être la plasticienne que je suis aujourd’hui », dit-elle avec fierté. Je ne me suis pas faite toute seule, je me suis faite art parce que le créateur m’a donné l’occasion de rencontrer des gens exceptionnels aussi, ce qui n’est pas malheureusement le cas pour toujours », poursuit-elle.

Ainsi, elle a tenu à remercier tous ceux ont contribué ou même l'ont influencée dans cette voie. A son égard, cette exposition consiste à « redonner vie à des débris destinés à être jetés aux oubliettes ». Parce que, dit-elle, si le seul qui donne la vie, c’est vraiment le créateur, moi modestement, je redonne vie à travers des tapisseries, la sculpture, à travers des collages... »