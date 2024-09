Explosion de talkies-walkies du Hezbollah au Liban (source proche du parti et agence)

Des talkies-walkies du Hezbollah ont explosé mercredi dans la banlieue sud de Beyrouth, ainsi que dans le sud et l'est du Liban, ont indiqué à l'AFP des sources proches du parti et l'agence nationale d'information (officielle).



La source a indiqué que des talkies-walkies avaient explosé dans la banlieue sud de Beyrouth où se déroulaient les obsèques de membres du Hezbollah tués la veille dans des incidents similaires. Des correspondants de l'AFP ont rapporté des explosions à Saïda (sud) et Baalbeck (est).