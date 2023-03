Evacué aux urgences de de l'Hôpital Principal : l’activiste Azoura Fall finalement face au juge Mamadou Seck du 2ème cabinet ce matin

L’activiste Azoura Fall a été arrêté pour incitation à la violence. Il avait notamment demandé de mettre le feu à la brigade de gendarmerie de Touba, lors des manifestations à Mbacké il y a quelques jours.



Toutefois, il a été évacué hier aux urgences de l’Hôpital Principal. Selon son conseil, le bonhomme était « en proie au stress », et refusait toute alimentation et tout soin.



Mais selon la même source, "réactivé" après des perfusions de glucose à volonté, des injections, une radiographie et des tests et analyses des urgentistes de l’HPD, le « trauma judiciaire jugulé », l'activiste a pu évacuer le stress » avec d'autant plus de facilité que l'instinct de conservation et la nécessité de survie ont fini naturellement par prendre le dessus ».



Il devait donc être présenté ce matin à 09:00, devant le juge du 2ème cabinet, Mamadou Seck qui décidera de son sort..