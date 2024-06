Euro-2024: Mbappé s'entraîne à part avec un pansement deux jours avant France - Pays-Bas

Le capitaine de l'équipe de France Kylian Mbappé, victime d'une fracture du nez, a fait son apparition à la séance d'entraînement des Bleus, mercredi à Paderborn, avec un pansement, à deux jours du deuxième match des Bleus à l'Euro-2024 contre le Pays-Bas, vendredi à Leipzig.



La superstar des Bleus, absent en début de séance, s'est entraîné à part avec un préparateur physique avec qui il a échangé des passes à l'écart du groupe. Il s'est ensuite essayé à quelques frappes avec le reste de ses coéquipiers, sans apparaître gêné outre mesure.



Mbappé s'est blessé dans un choc avec le défenseur Kevin Danso lors de l'entrée en lice des Français dans le tournoi face à l'Autriche (1-0), lundi à Düsseldorf.



L'encadrement avait indiqué mardi que la superstar des vice-champions du monde demeurait "incertain" pour le choc du groupe D contre les Néerlandais.



En cas de forfait, Olivier Giroud, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection (57 réalisations) et qui prendra sa retraite internationale à l'issue de l'Euro, tient la corde pour le remplacer à la pointe de l'attaque.



Mbappé avait quitté le terrain lundi le nez en sang à la 86e minute de la partie et avait même été averti pour être rentré à nouveau sur la pelouse sans autorisation de l'arbitre.



L'attaquant, qui avait provoqué l'unique but français, inscrit contre son camp par Maximilian Wöber (38e), avait été remplacé par Giroud (90e+1).



Il avait ensuite subi des "examens radiologiques" à l'hôpital de Düsseldorf qui ont confirmé une fracture du nez ne nécessitant pas d'opération à ce stade, avant de regagner le camp de base de l'équipe de France près de Paderborn (Rhénanie du Nord-Westphalie). Le staff des Bleus avait indiqué dès lundi soir qu'il devrait porter un masque de protection pour pouvoir reprendre la compétition.