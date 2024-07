Euro 2024 : L'UEFA sanctionne Jude Bellingham et Demiral pour leurs célébrations inappropriées

Lors des huitièmes de finale de la compétition (Angleterre vs Slovaquie), le joueur anglais Jude Bellingham a été accusé d'avoir fait un geste considéré comme obscène après avoir marqué le but égalisateur de son équipe.



Suite à cet incident, l'UEFA a ouvert une enquête sur le comportement du joueur. Après examen du dossier, l'instance européenne a décidé d'infliger une sanction à Jude Bellingham. Celui-ci devra s'acquitter d'une amende de 30 000 euros.



De plus, il a écopé d'un match de suspension avec sursis, ce qui signifie qu'il pourra bien participer au prochain match des siens, le quart de finale face à la Suisse.



Un autre joueur a été également sanctionné par l’UEFA. Il s’agit du footballeur turc, Merih Demiral qui a pris deux matchs de suspension avec effet immédiat. Après avoir marqué l'un de ses deux buts contre l’Autriche en huitième de finale, le joueur a fait un geste de la main qui ressemblait aux symboles utilisés par le groupe d'extrême droite turc connu sous le nom de "Loups gris".



Il ne sera pas disponible pour le match de quart de finale contre les Pays-Bas. La Fédération turque a fait appel au Tribunal arbitral du sport (Tas.)