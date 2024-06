Euro 2024 : L'Espagne de Lamine Yamal explose la Croatie de Modric !

Pour leur premier match de l'Euro 2024, l'Espagne a dominé la Croatie avec une victoire convaincante sur le score de (3-0.) La Roja s'est appuyée sur des performances remarquables de plusieurs de ses joueurs clés.

Le jeune attaquant Lamine Yamal a fait sensation en devenant le plus jeune joueur à débuter un match de l'Euro à 16 ans.



Le milieu de terrain du PSG, Fabian Ruiz, désigné homme du match a également brillé en inscrivant le deuxième but espagnol, après avoir lui-même provoqué l'ouverture du score en trouvant Alvaro Morata dans la profondeur.

Enfin, Dani Carvajal a scellé la victoire espagnole en marquant le troisième but, servi par Lamine Yamal. La Roja démarre très fort !