Euro 2024 : L'Allemagne et la Suisse impressionnent dans le groupe A

Pour leur entrée en lice dans l'Euro 2024, la Suisse et l'Allemagne, pays hôte, ont tous deux réalisé des débuts convaincants dans le groupe A. La Suisse s'est imposée 3-1, ce samedi face à la Hongrie. L'attaquant suisse Kwadwo Duah a ouvert le score, avant que le milieu de terrain Aebischer n'inscrive le deuxième but juste avant la mi-temps pour donner une avance confortable à son équipe (2-0, 44e.) La Hongrie a réduit l'écart en seconde période grâce à Barnabas Varga, mais Breel Embolo a scellé la victoire suisse en marquant le troisième but.

De leur côté, les Allemands ont surclassé l'Écosse 5-1 dans le match d'ouverture. Déjà menés 3-0 à la pause, les Écossais ont finalement sauvé l'honneur grâce à un but de Rüdiger en seconde période. Avec ces deux succès probants, l'Allemagne et la Suisse font d'ores et déjà figure de favoris pour la qualification dans ce groupe A.