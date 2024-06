Euro 2024 : Bellingham sauve l'Angleterre qui s'impose sur le fil et se qualifie pour les quarts

Alors qu’ils ont frôlé l’élimination lors du huitième de finale de l'Euro 2024 disputé ce dimanche 30 juin, l'Angleterre a réussi à s'imposer (2-1) contre la Slovaquie après prolongation.



Les Three Lions ont dû s'employer pour l'emporter dans cette rencontre serrée. Les visiteurs slovaques ont ouvert le score en première mi-temps par l'intermédiaire d'Ivan Schranz (25e minute). Mais les Anglais sont parvenus à égaliser dans les derniers instants grâce à un but de l’inévitable Jude Bellingham (90e+5).



Lors de la prolongation, Harry Kane a inscrit le but de la victoire dès les premières minutes (91e minute), permettant ainsi à l'Angleterre de l'emporter sur le score de 2-1.



Cette victoire qualifie l'Angleterre, finaliste de la précédente édition, pour les quarts de finale de l'Euro 2024. Ils affronteront la Suisse, qui a éliminé l'Italie tenant du titre samedi, le 6 juillet prochain.