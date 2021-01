État d'urgence / Choix stratégique des régions de Dakar et Thiès : Les explications du ministre Abdoulaye Diouf Sarr.

Le président Macky Sall a décrété ce soir l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu qui prendra effet demain mercredi. Ce couvre-feu va être observé entre 21h et 6h du matin et retenu pour le moment, pour 12 jours dans les régions de Dakar et Thiès, contrairement au couvre-feu d'il y a quelques mois qui était observé sur toute l'étendue du territoire.

Le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, sur le plateau de la RTS a tenu à donner quelques précisions pour expliquer la pertinence du choix de ces deux régions. En effet, parlant de la situation dans ces deux parties importantes du Sénégal, Diouf Sarr précise que "c'est pratiquement 90% des cas de contamination au niveau national qui y sont dénombrés". Par ailleurs, il ajoute qu'aujourd'hui, il y'a 19.964 cas de Covid-19.



La région de Dakar, selon le ministre de la santé et de l'action sociale, polarise à elle seule, 13.447 cas de contamination et la région de Thiès, 2.237 cas. Le tout cumulé, il est clair que ces deux régions donnent un grand nombre de contaminations. La question qu'il faut alors se poser, selon le ministre Diouf Sarr, c'est " pourquoi le chef de l'État a convié le comité national de gestion des épidémies à une réflexion, pour prendre des mesures.



Le ministre de la santé et de l'action sociale de souligner également que sur le nombre de cas graves, de décès (qui se sont multipliés surtout ce dernier mois de décembre), il demeure un impératif pour l'État du Sénégal de prendre les décisions qu'il faut avant que ce mois de Janvier puisse devenir 'incontrôlable'.



Il regrettera le relâchement qui est constaté à tous les niveaux, mais estime important que les dispositifs soient pris pour permettre aux populations de rester dans les conditions de la riposte. À préciser que dans la mise en œuvre, l'ensemble des services sectoriels prendront les mesures qui les concernent pour la bonne mise en œuvre de cette décision.