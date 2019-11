Eswatini – Sénégal / Arbitrage, intensité du jeu en Afrique, comportement des « Lions » : Aliou Cissé refait le match

La victoire du Sénégal 4-1 sur l’Eswatini ce dimanche lors de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2021 paraît presque anecdotique. Dans ce match « Bizarre » selon le sélectionneur ders « Lions », Aliou Cissé, les 22 acteurs sont passés par diverses émotions, entre les tacles rugueux des « Swazis », le pénalty raté coté Sénégalais, le carton rouge de l’autre côté. Et, l’orage qui s’est abattu sur le terrain provoquant la suspension momentanée de la partie. Sans oublier l’arbitrage un peu pointé du doigt, le match fut riche en enseignements, selon Cissé…



Un match « Bizarre » selon Cissé…

C’est un match un peu bizarre dans la mesure où on débute bien le match, on savait que prendre de l’avantage contre cette équipe-là allait prendre plus de temps. On a pu mettre en place notre jeu et marquer ces quatre buts. »



« L’arbitrage c’est toujours compliqué en Afrique… »

« L’arbitre a été égal à lui-même des deux côtés. J’ai trouvé ça bizarre qu’il n’arrête pas le jeu, deux garçons qui sortent et qui mettent cinq minutes avant de rentrer. Je crois que ce qu’il faut savoir c’est qu’en Afrique c’est compliqué… »



Un manque d’engagement et de réalisme qui a compliqué » l’entame de match des « Lions »

« Il nous a manqué un peu d’engagement au début du match. Et, quand vous jouez en Afrique les qualités techniques ne suffisent pas, il faut vraiment mettre de l’engagement. C’est cette engament-là qui nous a manqué en début de rencontre. Malgré tout ça, on a eu un pénalty et des opportunités. Durant les 30 premières minutes on a eu 4 ou 5 occasions d’ouvrir la marque ; Si on avait scoré en ce moment-là, ça aurait changé la physionomie du match. »



Un peu casse chez Kalidou Koulibaly. Mais, rien de méchant…

« Koulibaly a eu une béquille. Mais apparemment d’après ce qu’on en sait ce n’est rien de grave. Vous savez une béquille c’est toujours douloureux, à l’avenir nous avons espoir qu’il pourra reprendre dans les meilleurs délais avec son club. »



Encouragements et félicitations du coach à l’endroit de ses vaillants « Lions »

« Depuis 4 ans nous voyageons dans des conditions très très très difficiles. Il y a de très longs voyages. Nous jouons dans des conditions très difficiles. C’est pourquoi je tenais à féliciter les joueurs pour leur mentalité, leur détermination et surtout leur engagement pour le maillot national. »



Le Sénégal est prévenu, aucun match ne sera facile pour les vice-champions d’Afrique…

« Je le dis et je le répète, en Afrique, il n’y a aucun match facile. Surtout quand vous vous appelez le Sénégal, vous êtes attendu de partout. Ce n’est pas facile d’évoluer en Afrique. Mais, cette équipe-là gagne en maturité. Aujourd’hui elle est prête à voyager partout et d’être présente même dans ces conditions difficiles. »