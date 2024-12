Espagne: le Real fond sur le Barça, Mbappé buteur

Le Real Madrid est revenu à un point du leader, le FC Barcelone, en s'imposant dimanche à domicile face au mal classé Getafe (2-0), grâce notamment à un but de Kylian Mbappé, lors de la 15e journée de Liga.



Une bonne opération comptable, Kylian Mbappé buteur: le Real termine bien la semaine après sa défaite en Ligue des champions à Liverpool (2-0), marquée par un penalty raté du Français.



Malgré une cascades de blessures, l'équipe de Carlo Ancelotti n'a pas laissé passer l'occasion de revenir sur le Barça, battu la veille chez lui par Las Palmas (2-1). Les conséquences pour le leader pourraient être lourdes, les Madrilènes ayant un match en moins à disputer, contre Valence.



Alors qu'il avait manqué un penalty face aux Reds, Mbappé a retrouvé le sourire en inscrivant le deuxième but de son équipe face au voisin Getafe, 17e de Liga.



Il aurait pu inscrire le premier, mais c'est Jude Bellingham qui s'est chargé de transformer le penalty accordé par l'arbitre après une faute d'Allan Nyom sur Antonio Rüdiger (30e, 1-0). L'Anglais, buteur lors des trois derniers matches de championnat, confirme son retour en forme.



C'est également lui qui a lancé sur la gauche Mbappé, à l'issue d'une contre-attaque du Real, que le Français a conclue d'une jolie frappe à ras de terre de 20 mètres (38e, 2-0).



Scrutée après un début de saison compliqué, la recrue phare du Real s'est donnée un peu d'air avec ce huitième but en Liga, son dixième toutes compétitions confondues.



En deuxième période, après un penalty sifflé pour une faute de Juan Berrocal, le Français s'est rapidement emparé du ballon pour aller le tirer. Mais l'arbitre est revenu sur sa décision avec l'aide de la vidéo, le ballon ayant en fait touché le tibia du joueur et non la main (51e).



Mbappé a été très entreprenant durant toute la rencontre, mais s'est montré plusieurs fois imprécis à l'image de sa frappe passée de peu à côté du montant gauche (73e). L'ancien attaquant du PSG avait pourtant fait le plus difficile en gagnant son face à face avec le gardien David Soria. Ce dernier a ensuite écarté du pied une autre tentative de Mbappé (77e).



Getafe a tenté de réagir, sans réussite, le tir en pivot de Christantus Uche a été repoussé par le poteau droit (55e) et la frappe de John Patrick a heurté la transversale puis un montant (84e).