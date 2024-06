Escroquerie foncière : Adama Faye tombe pour 275 millions de francs CFA

L’ancien candidat n’aura pas simplement vécu « le malheur » de sa non participation à l’élection présidentielle de 2024. À la même année, Adama Faye, frère de l’ancienne première dame Marieme Faye Sall tout comme Doro Gaye, est cité dans une affaire d’escroquerie foncière. Administrateur de société demeurant à Ouest-Foire, le mis en cause a été entendu hier par la Section de recherches (Sr). Adama Faye a été placé en garde à vue pour escroquerie foncière portant sur la vente de terrain d'une valeur de 275millions, apprend Libération. Selon le confrère , Adama Faye avait vendu des terrains en toc à des particuliers et peinaient à compléter le paiement des sommes escroquées. C'est ce jeudi qu'il sera déféré au parquet même si ses proches s'activent pour un règlement à l'amiable.