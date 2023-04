Équipements médicaux : l’Hôpital Albert Royer a réceptionné le tout 1er appareil de la sous-région capable de détecter très tôt les maladies pulmonaires chez les enfants

Les pathologies respiratoires notamment l’asthme sont des maladies chroniques récurrentes chez les enfants et leur détection et traitement sans des équipements de pointe sont difficiles. Ainsi, ce lundi 24 avril, l’hôpital des enfants Albert Royer avec ses équipes viennent d’ajouter à leur plateau médical une machine à la pointe de la technologie médicale, capable de détecter des maladies respiratoires précoces telle que l’asthme.



En effet, cette machine appelée "body pléthysmographe", est une première du genre dans la sous région. Le pléthysmographie corporelle est un type non invasif de test de la fonction pulmonaire connu sous le nom de teste de la fonction pulmonaire.Il aide à diagnostiquer plusieurs maladies des poumons et des voies respiratoires, telles que l’asthme, les maladies pulmonaired obstructives chroniques, fibrose pulmonaire...



Cet important don du groupe Mitrelli, permettra aux professionnels de santé de L'hôpital Albert Royer de détecter et traiter plus efficacement les maladies liées à la respiration chez des enfants dès 2 ans. Ce qui va contribuer à améliorer considérablement la qualité de traitement des patients dans cet établissement.