Équipe nationale : Officiellement en fin de contrat depuis le 31 août, la FSF va-t-elle prolonger Aliou Cissé ?

L’avenir d’El Tactico sur le banc de la sélection nationale A n’a jamais été aussi incertain. Pourtant, au mois de juillet 2024, le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, avait annoncé que le renouvellement du contrat du sélectionneur national, Aliou Cissé, serait envisagé pour une durée d'un an et demi, soit jusqu'en 2026. Cette décision était justifiée par le report de la CAN à décembre 2025 et les changements dans le calendrier des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

Cependant, à l'heure actuelle, il semble que rien ne soit encore officiel. Les récentes contreperformances de l'équipe nationale n'arrangent pas les choses, et Cissé est plus que jamais sur la sellette. Son avenir au sein de la tanière reste flou. Alors que son dernier contrat a expiré le 31 août 2024, la question se pose : la Fédération sénégalaise de football a-t-elle effectivement renouvelé le bail de Cissé ?

À l’occasion de la dernière publication de sa liste de joueurs, le 30 août dernier, le sélectionneur a été interrogé à ce sujet. Toutefois, sa réponse a été évasive. Il a évoqué la confiance qu'il ressent de la part de la FSF, déclarant : « Si je suis là, c’est parce que je suis encore le sélectionneur. Le président de la fédération a eu à communiquer là-dessus, nous attendons la suite. Contrat ou pas contrat, il n’y a rien qui change ma motivation d’amener cette équipe le plus loin possible… J’ai la parole de mes dirigeants. Donc, pour ce qui est du contrat, il n’y a aucun souci, on le signera quand il faudra le signer. »

Parallèlement, la fédération a récemment opéré quelques changements au sein du staff technique des Lions, notamment en nommant Pape Diaw comme premier adjoint d’Aliou Cissé. Cette décision pourrait être interprétée comme une volonté de la fédération de préparer le départ de l'entraîneur des Lions.

Dans ce contexte, et compte tenu des résultats mitigés de l’équipe nationale, la question se pose : le départ de Cissé sera-t-il précipité ? La situation actuelle semble indiquer une période d'incertitude tant pour le sélectionneur que pour l'équipe. Les prochaines semaines seront cruciales pour déterminer la direction que prendra la FSF et le ministère des Sports quant à l'avenir d'Aliou Cissé à la tête des Lions.

Rappelons que le dernier contrat de Cissé a été revalorisé et prolongé au mois de novembre 2022 jusqu’en août 2024. Le ministre des sports, Yankhoba Diattara, à l’époque en fonction avait procédé à ladite prolongation en accord avec le président de la fédération.