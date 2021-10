Équipe nationale : Joseph Lopy, Moutarou Baldé, Sima et Sada Thioub zappés par le coach...

La tanière a enregistré deux nouveaux Lions avec les convocations de Bamba Dieng (OM) et de Bouna Sarr (Bayern Munich).



Au même moment, d’autres voyaient leur sésame leur être retiré par Aliou Cissé qui a fermé la porte de la sélection à Sada Thioub, Joseph Lopy ou encore Moutarou Baldé.



Des profils différents à des postes où la concurrence fait rage en équipe nationale. Si le milieu de terrain du FC Sochaux, Joseph Lopy, avait réussi à gagner la confiance du coach avec des titularisations contre l'Eswatini au stade Lat Dior de Thiès et récemment face au Congo, puis quelques minutes glanées durant le match amical contre le Maroc, sa place n’en reste pas menacée dans ce secteur où Aliou Cissé dispose d’éléments déjà bien installés à l’image de Gana Guèye, Krépin Diatta et plus récemment Nampalys Mendy et Pape Matar Sarr… Des concurrents directs et indirects qui ont fait pencher la balance en sa défaveur.



Contrairement à Lopy, le latéral droit de Teungueth FC, Moutarou Baldé, n’a pas eu le temps de déposer ses baluchons dans la tanière qu’il a fréquentée durant le dernier regroupement jouant contre le Togo, après une brève apparition en fin de match. Un quart d’heure de jeu assez convaincant quoique insuffisant pour Aliou Cissé qui a préféré se rabattre sur Bouna Sarr pour renforcer son couloir latéral droit.



Par ailleurs, Sada Thioub (SCO Angers) n’a pas été retenu pour cette double confrontation contre la Namibie. Avec une carrière actuellement en dents de scie, l’ailier droit peine à se faire une place en sélection. Le retour en forme de Diao Keïta Baldé n’aura pas favorisé son retour en Lion.



Enfin, une absence sur le secteur offensif des lions a été notée avec l'éviction provisoire de Abdallah Sima récemment transféré du Slavia Prague en direction de Brighton qui l'a prêté à Stoke City en championship. Pas encore complètement installé en sélection nationale, le jeune attaquant demeure une valeur sûre pour le Sénégal. Une stabilité et des performances répétées avec son club devrait lui rouvrir les portes de la sélection.