Équipe nationale : Comment Ilimane “Messi” Ndiaye s’est mis le public sénégalais dans la poche ?

Des qualités qui séduisent le public sénégalais et forcent le respect de ses partenaires dans la tanière. Comme tous les petits génies, Ilimane Ndiaye s’est très facilement adapté dans son nouvel environnement qu’est la tanière. Patient, discipliné, et très jovial la “star boy” a réussi une belle intégration à côté des leaders du groupe, que sont Sadio Mané, Idrissa Gana Guèye, Koulibaly ainsi que le reste de la bande. Tous ont très tôt adopté ce grand passionné qui a toujours vibré pour le Sénégal, ce pays qu’il aime tant !

Tout s’est passé très vite entre sa première sélection officielle (premier match joué sous le maillot national) le 4 juin 2022 contre le Bénin qui avait été battu (3-1) lors de la première journée des éliminatoires de la CAN 2024, et son premier but inscrit ce vendredi 24 mars contre le Mozambique. Une adaptation express qui n’est pas vraiment surprenante vu le potentiel énorme d’Ilimane Ndiaye qui découvre à peine le haut avec son club en championship, mais également avec sa sélection nationale qui lui a permis de jouer à la Coupe du monde Qatar 2022.

Une sélection avec laquelle il rêve de remporter plein de trophées dont une seconde coupe d’Afrique des nations (CAN) lui qui avait raté le train de Yaoundé. En l’absence d’Ismaïla Sarr, l’habituel titulaire à ce poste d’ailier gauche, Ilimane Ndiaye a marqué beaucoup de points et va certainement semer le doute dans l’esprit de son sélectionneur, Aliou Cissé. Désormais sa place de titulaire semble être indiscutable mais à quel poste ? Dans quel système de jeu ? Il serait dommage de le repositionner dans l’axe comme un faux neuf ou une sorte de numéro 10 car le bonhomme trouve toute son explosivité et son efficacité sur le côté gauche qu’il va disputer avec Ismaïla Sarr… En attendant, l’enfant prodige continue sa progression au sein de la tanière.