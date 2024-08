Équipe nationale : Bogaert, un départ suspect, Pape Thiaw le « parfait adjoint » pour assurer la succession d’Aliou Cissé ?

Quant à la nomination de Pape Bouna Thiaw, elle suscite également des interrogations. Bien qu’il ait remporté le CHAN 2022, Thiaw reste encore un novice dans le rôle d’entraîneur professionnel. En tant que technicien, le haut niveau et ses exigences constituent un énorme challenge pour l’ancien ailier droit. Son expérience passée, marquée par un limogeage en février 2021, pour « résultats insuffisants » avec son club de cœur, Niarry Tally, a laissé des doutes sur sa capacité à gérer une sélection A par exemple. S’en suivra son seul et unique fait d’armes à ce jour : le trophée de vainqueur du CHAN 2022 en tant que coach principal de l’équipe nationale locale. N’est pas Aliou Cissé qui veut ! Par ailleurs, les prétendants vont certainement se bousculer à la porte de la FSF dès que le siège sera libéré par El Tactico qui garde jalousement les clés de la tanière.

Comme pour préparer son arrivée, la FSF avait donné le feu vert à Pape Thiaw pour intégrer le staff technique d’El Tactico au cours de la dernière Coupe d’Afrique de football. Ainsi, il a pu bénéficier d’une expérience de CAN en interne, au cœur des événements. Dès lors, Pape Thiaw n’avait-il pas déjà « remplacé » Bogaert ? Selon certaines indiscrétions, le rôle du français serait devenu de plus en plus insignifiant auprès d’Aliou Cissé. Au fil du temps, El Tactico s’est peut-être affranchi de la tutelle de son vieil ami au point de le reléguer au second plan. Quand il s’agit de prendre des décisions sur les stratégies d’équipe et autres schémas tactiques, Bogaert ne pèse plus sur les décisions finales du staff. Suffisant pour précipiter un départ qui était inévitable au vu de la situation évoquée ci-dessus. Les semaines à venir s’annoncent cruciales pour l’équipe et ses dirigeants.