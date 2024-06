Équipe nationale : Aprés Sadio, le défenseur Arouna Sanganté sous la menace d’un forfait…

L'équipe nationale fait face à une nouvelle inquiétude concernant la disponibilité de l'un de ses jeunes espoirs, le défenseur central Arouna Sanganté. Après le forfait de la star Sadio Mané, Arouna Sanganté, qui évolue au Havre, semble lui aussi menacé de manquer les prochaines échéances de l'équipe nationale. Le jeune joueur ressentirait en effet des douleurs aux mollets et fait l'objet d'un suivi médical attentif a informé la fédération Sénégalaise de football.



Cette éventuelle absence serait un nouveau coup dur pour le sélectionneur Aliou Cissé et les Lions mais surtout pour Sanganté qui espérait enfin connaître ses premières sélections a l’occasion de ces journées dédiées aux éliminatoires de la Coupe du monde 2026.



Convoqué une première fois en 2022, il avait dû déclarer forfait lors du dernier rassemblement de l'équipe nationale, en mars dernier, en raison d'une blessure au tibia survenue lors d'un match amical contre le Gabon et le Bénin.



Le staff médical de l'équipe nationale suit avec inquiétude l'évolution de la situation d'Arouna Sanganté, qui pourrait manquer les prochains matchs face à la République démocratique du Congo ce jeudi et le déplacement en Mauritanie trois jours plus tard.