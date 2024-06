Équipe nationale : Aliou Cissé réagit aux critiques de Sadio Mané sur le système de jeu

Lors de la conférence de presse d’avant match, ce samedi à Nouakchott, à la veille du derby Mauritanie versus Sénégal, le sélectionneur national, Aliou Cissé, a réagi aux récentes déclarations de Sadio Mané. En effet, après le match nul (1-1) concédé par les Lions face à la RDC, ce jeudi, l'attaquant sénégalais avait critiqué le système de jeu employé par El Tactico.



Interrogé spécifiquement sur les remarques de Mané, qui plaidait pour un changement de système tactique avec trois défenseurs axiaux, le sélectionneur a préféré éviter le sujet. « Ce n'est pas le moment d'en parler. Pour le moment, nous sommes concentrés sur le match de demain. Nous sommes focus et déterminés. Le plus important, c'est de gagner le match de demain. Sadio, c’est mon jeune frère, il n'y a aucun souci » a répondu El Tactico.



Aliou Cissé a souligné que le Sénégal reste deuxième du groupe B, derrière le leader, et qu'il reste encore sept matchs à disputer dans ces éliminatoires de la Coupe du monde 2026. La Mauritanie reçoit le Sénégal ce dimanche au stade Cheikh Ould Boidiya à 16h00 temps universel.



Rappelons que jeudi dernier, après la rencontre face à la RDC, Mané avait remis en cause publiquement la pertinence du 3-5-2 modulable en 5-3-2 privilégié par son coach. Le technicien sénégalais n'a donc pas souhaité s'étendre davantage sur cette question pour le moins polémique.