Environnement/Éducation : Le Sénégal projette d’intégrer les enjeux climatiques dans les programmes scolaires

Ainsi, en ratifiant l’Accord de Paris et en soumettant sa CDN actualisée en fin 2020, le gouvernement du Sénégal s’est engagé non seulement à contribuer à l’effort collectif de réduction des gaz à effet de serre (GES) mais également, à identifier les mesures et actions nécessaires pour s’adapter aux impacts actuels et futurs du changement climatique dans le cadre du plan Sénégal émergent (PSE).

Une stratégie qui s’inscrit dans la double priorité du Sénégal que représente le secteur de l’éducation et l’insertion socio-économique des jeunes en proposant d’introduire les enjeux du climat dans le système éducatif à tous les niveaux.