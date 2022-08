Entretien avec « Speedy » influenceur, créateur de contenu et Tiktokeur : risques et expériences d’un métier toujours pas bien vu…

Le métier d’influenceur est maintenant une tendance dans ce monde d’aujourd’hui. Si vous avez une fois surfé sur le réseau social « Tik Tok » vous êtes forcément tombé sur le fameux Tiktokeur « Speedy » et ses délires.



D’origine Libanaise, la particularité de ses vidéos vont de grimaces à la danse endiablée qui a permis à Speedy de se mettre dans la peau des citoyens sénégalais.



Lors de cet entretien qu’il a accordé à Dakaractu, Speedy a traité beaucoup d’aspects sur l’application tiktok et du métier d’influenceur qui est devenu un métier qui renferme beaucoup de risques mais aussi beaucoup d’expérience.



Speedy n’a pas voulu nous décliner sa véritable identité : « je ne vais jamais exposer ma vie privée sur les réseaux sociaux », dira-t-il. Une philosophie que ce dernier compte bien préserver en vue d’apporter plus de sécurité à son avenir...