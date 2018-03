Entretien / Innocence Ntap Ndiaye : " Il n'y pas de crise dans... Le dialogue social n'est pas là pour tuer la revendication. L'opposition est dans son rôle... "

"Les secteurs ne sont pas paralysés. Il n'y a pas de crise au Sénégal ! " C'est le propos de la présidente du Haut conseil du dialogue social, malgré les revendications du front syndical et les mouvement d'humeur des syndicats d'enseignants.

Dans cet entretien accordé à Dakaractu, Innocence Ntap Ndiaye est largement revenu sur les agissements du front social, en passant par la crise qui secoue le système éducatif sans oublier la question politique de l'heure.

Selon la présidente du Haut conseil du dialogue social, beaucoup d’efforts ont été consentis par le gouvernement en ce qui concerne la question sociale. Toutefois, elle déplore les actions menées par certains syndicats au moment où les négociations sont en cours entre gouvernement et syndicats.



Innocence Ntap Ndiaye estime "qu'il faut que les propositions soient mises à l'étude et que les parties se retrouvent à nouveau. "

Sur la question politique, l'ex ministre de la Fonction publique sous le magistère du président Abdoulaye Wade soutient que " l'opposition est dans son rôle de s'opposer, mais cela ne change rien sur la marche du pays. " Elle estime par ailleurs que " le Sénégal ne peut pas connaître un recul démocratique. "

Entretien...