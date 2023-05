Entrepreneuriat des femmes et des jeunes : lancement du programme « Déclic Entrepreneurial » axé sur le digital.

L'accélération de la transformation numérique apporte un changement sans précédent à notre quotidien et à nos habitudes. Les nouvelles technologies continuent de révolutionner le fonctionnement des entreprises, la créativité et le monde entrepreneurial.

C’est dans ce contexte que Polaris Asso, en partenariat avec le centre international du commerce (ITC), a lancé le 10 mai 2023, un programme dénommé « Déclic Entrepreneurial » axé sur le numérique.

En effet, le programme « Déclic Entrepreneurial » est un parcours de quatre semaines pendant lequel des jeunes et des femmes sont initiés à la culture entrepreneuriale. Pour ce faire, le programme de formation a mis l’accent sur le numérique comme levier afin d’impulser chez des femmes et des jeunes, la dynamique entrepreneuriale.

Ainsi, pendant 4 semaines, 50 jeunes et femmes qui ont été sélectionnés bénéficieront de l’appui de coaches pour acquérir des compétences et des outils nécessaires pour l’entrepreneuriat à travers le numérique afin de « créer de la valeur ajoutée dans leur communauté ».