Entreprenariat des femmes : Femmes catholiques, Femmes de valeur organisent une foire exclusivement dédiée aux femmes

En prélude de la foire des femmes catholiques prévue les 29 et 30 Avril 2023 à Mairie de la Ville de Dakar, l’Associations des Femmes catholiques, Femmes de valeur ont organisé un point de presse ce 25 février en direction des femmes.

En effet, cette foire des femmes organisée par l’Association des Femmes catholiques, Femmes de valeur qui compte plus de 23.000 membres au Sénégal, dans la sous région et dans la diaspora, va permettre aux femmes désireuses de se lancer ou de se faire connaître dans le domaine de l’entreprenariat et qui veulent trouver des financements pour développer leur commerce. Ainsi cette foire dédiée aux femmes dont le thème est « la femmes soutiennent la femme, prévoit un peu plus de 70 stands d’exposants venus de Dakar des régions et de la diaspora.

Hormis la foire, un panel est prévu, pour débattre sur l'entreprenariat des femmes...