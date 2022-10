Enseignement au Sénégal : Malgré la volonté de l’État, les attentes des enseignants restent à satisfaire

Dans le cadre de la célébration de la journée mondiale des enseignants, ce mercredi 05 octobre 2022, l’union syndicale pour une éducation de qualité (USEQ) a tenu un point de presse au siège de la Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal, à Keur Madia.



Pour ces derniers, plus de 56 ans après l’adoption de la journée mondiale de l’enseignant dans beaucoup de pays comme le nôtre, pour une bonne partie ces recommandations restent à réaliser.



Pour son engagement, le syndicaliste s'est lui décidé à profiter de cette occasion pour trouver des solutions à ces problèmes basiques qui nécessitent des investissements exceptionnellement importants dans la durée.



Ces derniers ont donc interpellé les autorités du pays à visionner en profondeur les contenus d’enseignement pour les adapter aux besoins socio-économiques et socio culturels du pays, à trouver des solutions à la crise des apprentissages, à corriger les fortes disparités salariales entre les enseignants du public et du privé...