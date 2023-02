Enquêtes sur les fonds Covid: «nous allons continuer à faire notre travail de veille sur ce dossier et pour les autres qui sont dans l’impunité (…)» Birahim Seck coordonnateur du Forum civil

Depuis décembre 2022 le pays est secoué par le brûlant Rapport de la Cour des comptes qui met en cause des fautes graves de gestion des fonds anti-Covid, portant sur un montant de plus de 6 milliards de francs CFA. Le Procureur a ordonné hier lundi 6 février aux enquêteurs de la Division des investigations criminelles (Dic) l’ouverture d’enquêtes préliminaires « aux fins de constater la matérialité des faits dénoncés, d'en rassembler les preuves, d'élucider les circonstances qui ont entouré les actes sus évoqués et d'identifier s'il y a lieu, l'ensemble des auteurs et des personnes qui ont facilité ou aidé à la commission des faits ou profité d'une manière ou d'une autre des produits du crime ».



Le Forum Civil qui a toujours appelé à transmettre à la justice les dossiers des corps de contrôle se réjouit de l’attitude du procureur tout en précisant qu'il allait poursuivre «le travail de veille sur ce dossier» et pour les autres qui sont dans l'impunité à l'instar du contrat d’armement de 45 milliards de FCA concernant le Ministère en charge de l’environnement.



Le Coordonnateur du Forum civil de rappeler que depuis la publication du Rapport de la Cour des comptes, l’organisation qu’il dirige a toujours soutenu les recommandations de la Cour des comptes demandant l'ouverture d'informations judiciaires sur certains cas évoqués dans ledit rapport. Il ajoute que la position du Parquet prouve qu'il n'était pas nécessaire pour le Gouvernement, à travers le Premier ministre, le ministre du Budget, le Ministre des affaires étrangères, de celui de la Justice, de s’essayer à tous ces exercices d'explications inutiles autour du rapport.

Sur le choix de la Division des Investigations Criminelles (DIC) de diligenter ce dossier, pour Birahim Seck l’essentiel « est que le dossier avance dans le sens d'éclairer les sénégalais ».

« Si la loi donne au Procureur la possibilité de choisir la DIC, la section de recherches ou tout autre organe, nous n’y voyons pas de difficultés. Nous présumons du professionnalisme autant des agents de police judiciaire que des magistrats instructeurs. L'essentiel (…) est que le dossier avance dans le sens d'éclairer les sénégalais et que les responsabilités soient situées. Jusque-là des personnes sont indexées, mais pas encore déclarées coupables ».



Face au nombreux dossier des corps de contrôles du pays qui révèlent au grand jour une gestion opaque des deniers publics, le Forum civil a indiqué avoir mis en place un système de monitoring pour le rapport de la Cour des comptes sur les fonds Covid élargi à d'autres dossiers du même ordre pour un suivi permanent et efficace.