Enquête de la cour des comptes sur la gestion financière de la FSF : « C'est l'une des fédérations les plus lucratives (…) Je ne souhaite pas qu'il y ait des malversations ! » (Abdoulaye Thiam, Pdt Anps)

Le Président de l'Association nationale de la presse sportive sénégalaise (Anps) et président de l'Aips-Afrique, s'est prononcé sur la situation qui prévaut au sein de la Fédération Sénégalaise de football (fsf) à quelques jour de l'assemblée générale ordinaire prévue ce samedi, sur fond de polémiques venant d'une contestation de la part du collectif des clubs amateurs qui dénonce le non-respect des textes et une précipitation de la Fsf. « Il n’y a pas de quoi fouetter un chat », a-t-il d’emblée déclaré.

Par ailleurs, ceci se passe dans un contexte où la Cour des comptes aurait demandé au président de la Fsf, Augustin Senghor et ses proches collaborateurs d'envoyer dans les plus brefs délais une liste exhaustive qui comprend toutes les données concernant les subventions, les primes mais aussi les fonds gérés dans la période du Mondial 2022, de la dernière CAN et des récentes joutes.

Selon Abdoulaye Thiam qui refuse d’y voir un quelconque acharnement sur le patron de la Fédération de football, « il n’y a rien de plus normal que la Cour des Comptes fasse son travail et s’intéresse à la gestion des deniers publics. Cependant, il a fait comprendre que « c'est l'une des fédérations les plus lucratives (…) Je ne souhaite pas qu'il y ait des malversations ! »