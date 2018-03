En prélude au "Thiant" du 17 avril prochain : Sokhna Aida Diallo offre au Cheikh 300 millions, 1000 bœufs et...

Une vraie récidiviste ! Sokhna Aida Diallo, épouse de Cheikh Béthio Thioune, et ses co-disciples n'ont pas lésiné sur les moyens en prélude au "thiant" du 17 avril marquant la première rencontre entre le Cheikh et Serigne Saliou Mbacké à Tassette.

Selon nos informations, Sokhna Aida Diallo a donné 300 millions de nos francs et 1000 bœufs à Cheikh Béthio Thioune. Cela, en guise de premier "hadiya". Mieux, notre source de nous souffler que celle qui est surnommée Hadja Hindou et ses co-disciples vont acheter deux villas à son époux de marabout : une aux Almadies à Dakar et une autre à Rabat au Maroc.