En l’absence de TDR et des équivoques sur l’objet de la rencontre : le parti "Les Serviteurs " décline l'invitation au dialogue national.

"Le Parti Les Serviteurs a reçu ce dimanche 28 mai 2023 par les services de la Direction Générale des Élections (DGE), un carton d’invitation du Président de la République, Monsieur Macky Sall invitant, l’Honorable Député, le Président Papa Djibril Fall, à la cérémonie de lancement du Dialogue national, prévue ce mercredi 31 mai à 16H. Le Parti Les Serviteurs, ancré dans ses principes et positions, a pris acte de cette invitation et a adressé une lettre de demande d’informations à la DGE pour énumérer clairement les principaux points de discussion ainsi que les termes préliminaires de ce dialogue, à défaut de termes de références (TDR)", a informé le bureau politique dudit parti.



N'ayant reçu aucune suite favorable à leur requête, Pape Djibril Fall et Cie ont ainsi décidé de ne pas prendre part au dialogue national. " Jusque-là, cette requête du parti est demeurée sans suite. Considérant que les conditions d’un dialogue « sincère » ne sont pas réunies, en l’absence de TDR, et des équivoques sur l’objet de la rencontre, le parti Les Serviteurs décline, avec toute la courtoisie républicaine qui sied, l’invitation au Dialogue national. Le Parti Les Serviteurs reconnaît que le dialogue, est une vieille tradition sénégalaise qui fait partie de la culture et de notre identité démocratique. C’est la raison pour laquelle, il ne saurait être utilisé pour légitimer des pratiques de régression démocratique".



Néanmoins, le parti les Serviteurs s'est permis de proposer quelques pistes de solution pour la "pacification de l’espace politico-social en vue d’élections libres, transparentes, démocratiques, le Parti Les Serviteurs invite le Président de la République à : - Renoncer au projet qui lui est prêté, à tort ou à raison, de briguer le suffrage des Sénégalais par une troisième candidature, qui, au-delà de ternir l’image de notre démocratie ne fait qu’entretenir une véritable tension socio-politique ; - Cesser les violations systématiques des droits et libertés d’honnêtes citoyens surtout des journalistes dans l’exercice de leur fonction ; - Libérer les détenus interpellés lors des manifestations et ceux poursuivis pour des délits d’opinion ; - Procéder à la révision par voie parlementaire des dispositions des articles L29, L30 et L57 du Code électoral et de cesser le recours aux artifices politico-judiciaires pour éliminer de potentiels candidats à la prochaine élection ; - Nommer une personnalité consensuelle, à l’image de l’ancien médiateur de la République, le professeur Serigne Diop, pour l’organisation de la prochaine élection présidentielle garant d’un processus électoral transparent et crédible. - De désigner une personnalité religieuse à l’image de Cheikh Mahi Ibrahima Niass au regard de sa médiation réussie au Soudan, comme médiateur pour un Dialogue sincère et inclusif ou une Assise pour la préservation de la paix et la stabilité sociale".