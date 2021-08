Emploi des jeunes : Près de 1.500 jeunes de Thiès, Mbour et Tivaouane signent leur contrat de recrutement.

Dans le cadre du programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio économique des jeunes "Xeyu Ndaw Yi", le ministre de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, Dame Diop, a présidé la cérémonie de démarrage des signatures des contrats pour le recrutement de 1.500 jeunes dans les départements de Mbour, Tivaouane et Thiès.



En effet, ceci entre dans le cadre du programme de lutte du Président Macky Sall contre le chômage. Ainsi, chaque année, 65.000 jeunes seront recrutés partout au Sénégal dans différents secteurs d'activités.



Selon le ministre de l'économie numérique et des télécommunications, Yankhoba Diatara, qui prenait à la rencontre "aujourd'hui, tout le monde peut certifier de la pertinence de ce programme du Président Macky Sall." Avant d'inviter les jeunes à venir se rapprocher des pôles emploi dans les 46 départements, des chefs de service qui gèrent ces pôles, des préfets entre autres.



Le ministre Dame Diop est quant à lui revenu sur le dispatching des quotas par département et qui tient compte de la démographie. Il fera remarquer également que les jeunes qui n'ont pas de métier peuvent être encadrés dans les pôles et formés en entrepreneuriat afin de leur permettre d'avoir leur propre entreprise...