Empereur vs Roi des arènes : Bour Guéweul fait une grosse révélation sur la revanche Balla Gaye 2 - Modou Lô…

Selon le chroniqueur de lutte, avant sa victoire sur Tapha Tine, le lutteur Balla Gaye 2 lui a confié son ambition secrète de réunir les titres de Roi des Arènes et d'Empereur des Arènes. « Balla Gaye m'a déjà avoué que son ambition était de réunir le titre de roi des arènes et celui d'empereur des arènes », a déclaré Bour Guéweul. Autrement dit, au moment où un choc Eumeu Sene vs Balla Gaye est évoqué, le détenteur de la couronne d’empereur des arènes envisagerait sérieusement une troisième confrontation avec Modou Lô, l'actuel des Roi des Arènes, déjà battu à deux reprises par BG2. Un tel combat serait tout simplement épique ! Une revanche qui promet des étincelles.