Éliminé en demi-finale du 110m haies des JO, Louis François Mendy va-t-il courir pour une autre nation ? : « c'était un plaisir de représenter le pays … dernière sélection »

Quelques heures après sa douloureuse élimination en demi-finale du 110 m des Jeux olympiques de Paris 2024 ce mercredi, le champion d'Afrique sénégalais Louis François Mendy a publié un message énigmatique sur son compte Instagram officiel. Entre déception, regret et amertume, le texte laisse entrevoir la possibilité que le hurdler sénégalais envisage de mettre un terme à sa carrière internationale sous les couleurs du Sénégal. Et, peut-être de représenter un autre pays à l'avenir ?



« Merci à vous tous pour le soutien et vos encouragements. Une médaille olympique demande beaucoup de moyens financiers et une bonne préparation, le haut niveau n'est pas une plaisanterie. Avec mon niveau de préparation, je ne pouvais pas rêver mieux qu'une élimination en demi-finale. Je me suis démerdé comme j'ai pu. Il y a un manque de considération envers les athlètes au Sénégal, si le pays veut décrocher une autre médaille olympique. C'était un plaisir de représenter le pays. Un rêve brisé, dernière sélection », a-t-il écrit.



Rappelons que Louis François Mendy a terminé 3eme de sa demi-finale avec un temps de 13 secondes et 34 centièmes, manquant de peu la finale olympique. Son message laisse clairement entendre qu'il n'a pas bénéficié du soutien nécessaire de la part des autorités sénégalaises, le poussant à envisager de jeter l’éponge ou de courir désormais sous les couleurs d'un autre pays…. Une décision qui, si elle se concrétise, serait un véritable coup dur pour l'athlétisme sénégalais.