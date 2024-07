Éliminatoires CAN Beach Soccer 2024 : Les dates de la double confrontation Sénégal vs Guinée dévoilées…

Les équipes nationales de beach soccer du Sénégal et de la Guinée s'affronteront prochainement dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) Égypte 2024. La double confrontation entre ces deux sélections est désormais programmée.



Tout d'abord, l'équipe sénégalaise, championne d’Afrique en titre, se rendra en Guinée la semaine prochaine pour disputer le match aller de cette phase éliminatoire. La rencontre aura lieu le 21 juillet, bien que l'heure n'ait pas encore été communiquée.



Pour le match retour, le Sénégal aura la possibilité de choisir une date entre le 26, 27 ou 28 juillet. Ce second affrontement se déroulera normalement sur la plage de Diamalaye au Sénégal.



L'équipe sénégalaise de beach soccer, qui occupe actuellement la 11e place du classement mondial, va tenter de se qualifier pour la CAN et viser un 8eme titre. Les Lions pourront compter sur le retour de l’emblématique sélectionneur, Ngalla Sylla.