Éliminatoires CAN 2025 : Le Sénégal dans le groupe L avec le Burkina Faso...

Le tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2025 s'est effectué ce jeudi. Le Sénégal est logé dans le Groupe L en compagnie du Burkina Faso, du Malawi et du Burundi.

Il s'agit indéniablement d'un groupe abordable pour les Lions de la Teranga, avec le Burkina Faso comme seul véritable adversaire de taille. Le Malawi et le Burundi seront certainement les deux sélections les plus « jouables » pour les Sénégalais, qui espèrent décrocher l'une des deux places qualificatives de chaque groupe composé de quatre équipes.

Éliminés en huitièmes de finale de la CAN 2024, Aliou Cissé et ses joueurs savent désormais ce qui les attend pour retourner à la Coupe d'Afrique des Nations prévue au Maroc en 2025 et tenter d'aller plus loin cette fois-ci.