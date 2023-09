Éliminatoires CAN 2014 : Le Sénégal et ses minots concédent le nul face au Rwanda

Score de parité! L'équipe nationale bis de football du Sénégal s’est contentée du partage des points (1-1), ce samedi, face au Rwanda qui recevait au stade De Huye à l’occasion de cette 6ème et dernière journée des éliminatoires de la coupe d’Afrique 2024.

Après une première mi-temps assez équilibrée, les Sénégalais ont profité d’un coup franc obtenu devant la surface de réparation pour ouvrir la marque. Idéalement servi par un très bon Cheikh Tidiane Sidibé, le milieu relayeur des Lions, Mamadou Lamine Camara a surgi au second poteau pour décroiser sa tête. (1-0 à la 65e.)

Malheureusement, le manque d’expérience des jeunes Lions a fini par se faire ressentir dans les ultimes secondes du match avec un but pris sur un corner à la 96ème minute (1-1.)

Néanmoins, les jeunes talents Sénégalais (U17, U20 et sélection locale) ont largement montré qu’ils sont prêts à assurer la relève et intégrer durablement cette sélection A. À l’occasion, Amara Diouf (15 ans, Génération Foot) est devenu le plus jeune joueur sénégalais à jouer avec la sélection A.

Le Sénégal termine largement leader de la poule L avec 14 points, 12 buts marqués et 3 buts encaissés en six matches. Les Lions devancent le Mozambique (10 pts), le Bénin (3 pts) et le Rwanda (3 pts.) Les champions d’Afrique en titre font un plein parachevé par les deux sélectionneurs intérimaires, Pape Thiaw et Malick Daf qui ont failli réaliser un exploit à Kigali.