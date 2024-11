Eliminatoires /Afrobasket 2025: "Aujourd'hui, c'est notre défense qui nous a aidés " (Desagana Diop)

Dans un match décisif pour la qualification à l’Afrobasket 2025, le Sénégal a pris le dessus sur le Rwanda avec une victoire nette, s’imposant grâce à une défense rigoureuse et une attaque équilibrée. Cette performance place les Lions dans une position favorable à l’approche des prochains défis.

En conférence de presse, Desagana Diop, sélectionneur sénégalais, a salué la solidité de son équipe tout en soulignant les ajustements tactiques nécessaires pour contrer le jeu rwandais. « On savait que le Rwanda shootait beaucoup à trois points. Nous avons travaillé sur cette stratégie, notamment en contestant leurs tirs et en sécurisant les rebonds », a-t-il expliqué.Le coach s’est dit satisfait de la progression de son équipe, notamment en seconde période. « Aujourd'hui, c'est notre défense qui nous a aidés. Même si la première mi-temps n’a pas été parfaite, nous avons fait mieux en deuxième », a-t-il ajouté.Optimiste, Desagana Diop a également insisté sur la confiance qu’il accorde à ses joueurs, notamment sur leur capacité à shooter : « Au Sénégal, on n’a jamais eu une équipe qui tire autant, mais on travaille pour cela, et cette confiance est essentielle. »