Élevé au rang de chevalier de l'ordre national du Lion au Sénégal : Goly Mayata, cet autre "Mamadou Gassama" qui fait la fierté du Mali

Il ne peut pas placer deux mots devant une caméra. Il a beau essayer, il trébuche et finit par se retirer. "Excusez-moi, mais je ne peux pas continuer", se dérobe celui qui est pourtant la star au Palais de la République du Sénégal. Seul pêcheur dont le nom a retenti dans la salle de banquet de la présidence, ce citoyen malien qui gagne sa vie au Sénégal en tant que pêcheur n'attendait pas peut être cette distinction de la nation sénégalaise. Pourtant, il le mérite pour avoir eu le réflexe de se rendre dans les Mangroves de Missirah et d'organiser les premiers secours après le crash d'un hélicoptère de l'armée survenu dans la nuit du 14 mars dernier. Muni de son téléphone et malgré les conditions qui n'étaient pas favorables, Goly a quand même fait le nécessaire pour appeler ses pairs. Qui ont rappliqué dare-dare sur les lieux pour sauver ce qui pouvait encore l'être. Et grâce à leurs actions combinées, 12 vies ont pu être sauvées. À l'image de son compatriote Mamadou Gassama qui s'est fait remarquer en France après avoir sauvé un enfant, Goly Mayata peut être sûr de faire la fierté de son pays, le Mali.