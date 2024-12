Electrification de Keur Massar : Senelec déploie ses points focaux et les formes sur les mécanismes de gestion des plaintes

Le Projet Padaes, financé par la Banque mondiale, vise à améliorer l'accès à l'électricité dans plusieurs régions du Sénégal, dont Keur Massar. Ce projet se concentre sur l'extension des réseaux électriques et la densification des zones déjà électrifiées, touchant 14 localités dans la région. En plus de l'électrification, Padaes intègre des activités connexes visant à accompagner les populations vulnérables, soutenir les établissements scolaires et les postes de santé, et renforcer l’infrastructure locale. Cette approche holistique vise à favoriser un développement durable tout en réduisant les inégalités d'accès à l'énergie.

Une dimension clé du projet est la mise en place d'un mécanisme de gestion des plaintes (MGP), conçu pour permettre aux populations de dénoncer toute irrégularité ou abus lié à la mise en œuvre des travaux. Le MGP permet de recueillir et traiter efficacement les réclamations des habitants, en particulier en ce qui concerne les impacts des entreprises intervenant sur le terrain. En effet, le déploiement d'entreprises extérieures dans les zones d'intervention peut perturber les habitudes locales, et il est donc crucial de fournir un cadre pour résoudre rapidement les plaintes et éviter toute forme de malversation.

La sensibilisation et la formation des points focaux à Keur Massar sont donc essentielles pour la réussite du projet. Ces acteurs locaux, chargés de la gestion du registre des plaintes, ont participé à des sessions de renforcement de capacités, afin de mieux gérer les préoccupations des populations. Ce processus garantit une plus grande implication des citoyens dans la gestion du projet, renforçant ainsi l'acceptation du projet. En impliquant activement les communautés, Padaes s'assure non seulement du succès de l'électrification mais aussi d'une plus grande cohésion sociale autour de cette initiative de développement.