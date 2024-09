Élections législatives du 17 novembre : Des acteurs culturels vont présenter une liste…

Pour une première, les acteurs de la culture ont décidé de présenter une liste aux élections législatives du 17 novembre 2024. Lors d'une rencontre d'échanges, Adama Diallo, de la plateforme La Voix des artistes, a fait savoir que les acteurs culturels et les artistes souhaitent être représentés à l'Assemblée nationale.





Ainsi, la Culture va créer sa liste pour se présenter aux élections législatives. « Nous voulons un représentant qui vient du milieu de développement culturel, de manière générale de la culture. » Donc, on s'est dit qu'on va se signaler, le délai est court, mais on va avoir une liste représentant la culture et le développement culturel. On a essayé de manière ramassée d'appeler tout le monde autour… On va y aller avec notre créativité, notre talent pour une meilleure identité culturelle, une meilleure prise en charge des problèmes de la culture et des artistes de manière générale, a indiqué Adama Diallo de la plateforme « La voix des artistes », interpellé par notre consoeur, Salamata Ousmane Diallo.



Les acteurs culturels sont en pourparlers pour désigner leur tête de liste qui va parler à leur nom. « Pour l'instant, on est dans la confection des listes ». « Nous étions en réunion pour la confection des listes, mais on saura dans les 48 h qui sera la tête de liste », informe M. Diallo.