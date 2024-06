Election du PCA de la Sodav: Djiby Guissé pose sa candidature au nom du Synaprocs

Le chanteur Djiby Guissé du groupe "Frères Guissé", est candidat au poste de Président du Conseil d'Administration de la Sodav. L'artiste l'a fait savoir, ce samedi 29 juin 2024 lors d'une conférence de presse du Syndicat National des artistes et professionnels de la culture (Synaprocs). En effet, après l'Assemblée Générale de la Sodav, ce jeudi 27 juin 2024, qui a permis la désignation de nouveaux membres de la structure, l'élection du nouveau PCA est prévue ce lundi à 10h, renseigne le candidat du Synaprocs. L'actuel PCA, Ngoné Ndour est candidate à sa propre succession.



Djiby Guissé qui a dénoncé le manque de communication lors de l'Assemblée Générale de la Sodav, promet, une fois élu de digitaliser la structure.

" Il est temps de digitaliser, il est temps d'innover pour que les gens puissent gagner du temps. On perd énormément de temps et d'argent, les artistes doivent avoir la possibilité de remplir les fiches d'organisations d'événement de manière numérique. (...) Il est temps de changer la donne, on ne peut pas être ici ( à la tête de la Sodav) pour l'éternité", martèle l'artiste Djiby Guissé.