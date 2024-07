Election au poste de PCA: Ngoné Ndour réélue avec 33 voix

L'élection du président du conseil d'administration (PCA) de la SODAV s'est tenue ce lundi 1er juillet 2024 dans les locaux de la société sénégalaise du droit d'auteur et droits voisins. Cela fait suite à une Assemblée Générale ordinaire de la Sodav, où 12 nouveaux membres ont fait leur entrée dans ledit conseil. Ses derniers qui sont au nombre de 36 membres dont 34 présents et 2 qui ont voté par procuration ont procédé, ce matin à l'élection du président du conseil d'administration de la Sodav. Sous la supervision d'un jury ,le vote a opposé deux candidats pour le poste de PCA. Il s'agit de Ngoné Ndour et de l'artiste Djiby Guissé. Au terme du dépouillement, Mme Ngoné Ndour est sortie en tête avec 33 voix contre 3 pour Djiby Guissé. Réelue pour la troisième fois, Ngoné Ndour s'est réjouie de cette marque de confiance renouvelée sur sa modeste personne.



Selon la PCA réélue,"Ce qui est important pour nous, ce sont les missions qui nous attendent .On a beaucoup de chose à faire, beaucoup de choses à corriger parce nul n'est parfait. On a beaucoup de challenge à faire. On peut noter la rémunération de la copie privée et également le déplafonnement de l'agrément de la sodav, les modifications du statut de l'entreprise". A cet effet, elle a tenu à féliciter Djiby Guissé pour sa démocratie et qui est un frère et qui a l'humilité de poser sa candidature. Ngoné Ndour a aussi remercié le directeur Général , Aly Bathily pour son professionnalisme et l'ensemble des agents de la Sodav."je pense que c'est la continuité que les gens ont choisi. Merci beaucoup et je ne vous décevrai pas",a-t-elle rassuré.



Quant au candidat Djiby Guissé,il a adressé ses félicitations à la présidente, Ngoné Ndour."J'ai essayé de faire mon devoir par rapport à mon avenir, par rapport à mon environnement culturel et que j'ai la capacité de changer, je le sais. Maintenant, c'est un travail, il n'y a pas deux clans. Ce qui compte, c'est l'amélioration des conditions des acteurs culturels. C'est ma soeur et elle restera toujours ma soeur",affirme -t-il.