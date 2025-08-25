El Hadji Ousmane Fall : " Ne nous trompons pas, une seule loi ne suffit pas ..."

Prenant la parole pour sa part, le député de Pastef du département de Dakar a été claire sur les motivations de la mise en place du projet de loi n°12/2025 portant création d’un Office national de lutte contre la corruption (OFNAC). Selon lui, " la corruption n'est pas une abstraction mais elle a un coût. Toutes les personnes qui ont payé l'argent du pays doivent payer jusqu'au dernier centime" dit-il.
A l'en croire, " il ne s'agit pas de changer de logo Elle doit être accompagnée d'une volonté politique ferme et sans faille " fait-il savoir sachant que cette institution est destinée à moderniser et renforcer le dispositif national de prévention et de répression de la corruption, en remplacement de la structure créée en décembre 2012.
