El Hadji Malick Diouf : « Les buts de H. Diarra étaient bien répétés... On s'adapte avec Sadio... »

Le Sénégal a confirmé sa forme en battant le Burundi 2-0 lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Dans la zone mixte, El Hadji Malick Diouf, l'un des jeunes talents de l'équipe, a exprimé sa satisfaction après cette victoire. Il a souligné l'importance des entraînements répétés, notamment en ce qui concerne le but de Habib Diarra, qui a été travaillé à plusieurs reprises avant le match. Pour Diouf, cette préparation intense a été essentielle pour la réussite de l'équipe et a permis de créer une cohésion solide entre les joueurs.

Le joueur a également partagé son expérience personnelle dans la tanière, affirmant qu'il s'adapte bien à ses coéquipiers, notamment à Sadio Mané, avec qui il entretient une bonne entente sur le terrain. Diouf a précisé qu'il admire le jeu de Mané et qu'il se sent de plus en plus à l'aise dans cette équipe où la complicité est évidente. Pour lui, cette synergie collective est un facteur clé dans les performances actuelles du Sénégal.